Опубликовано видео взрыва в Карачаево-Черкесии

В Сети опубликована видеозапись взрыва, который боевик устроил в Карачаево-Черкесии, сообщают СМИ.

Запись опубликовал канал РЕН ТВ со ссылкой на соцсети. На записи видно, что перед зданием находились два человека, один из них устроил взрыв.

11 декабря мужчина принес на территорию отделения ФСБ пакет с маломощным взрывным устройством. Устройство сработало, но никто не пострадал. Позднее на место инцидента попытался прорваться другой мужчина. При попытке задержания он привел в действие самодельное взрывное устройство. Несколько сотрудников полиции получили легкие ранения.