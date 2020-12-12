Каскадер попал в реанимацию после падения с БТР в Москве

Каскадер упал с БТР в московской крепости каскадеров «Сетуньский Стан», он находится в реанимации с переломом черепа и сотрясением, сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, врачи диагностировали у каскадера переломы костей черепа и сотрясение головного мозга. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, передает телеканал «360».

«Сетуньский Стан» – спортивно-культурная площадка, стилизованная под крепость славян, которая является базой каскадеров.

В августе в Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца. Во время прыжка он задел конструкцию, приземлился на крышу и упал с нее на землю. После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.