Максим Фадеев призвал ввести в России смертную казнь

Продюсер Максим Фадеев заявил о необходимости ввести в России смертную казнь, чтобы граждане не содержали преступников с пожизненным сроком заключения.

«Нужно вводить смертную казнь! А то мы, за свои деньги, кормим этих выродков с ПЖЗ (пожизненным сроком заключения прим. ВЗГЛЯД)», – написал Фадеев, отвечая на комментарий подписчиков в Instagram, под своим видео, где он рассуждает о домашнем насилии. Продюсер назвал «обезьянами», тех кто «устраивает домашнее насилие и убивает». Он также подчеркнул, что под угрозой расстрела тяжких преступлений может стать меньше.

В ролике Фадеев удивляется, почему девушки прощают мужчин, которые над ними издеваются. Он также призвал представительниц слабого пола уходить от мужчин-мучителей «после первого удара». В свою очередь подписчики вспоминают и делятся в комментариях случаями инцидентов, связанных с домашним насилием.

Ранее Фадеев опубликовал в соцсетях пост, в котором высказался по поводу смерти девушки во время стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) и призвал закрыть телепроект «Дом-2».

Напомним, суд арестовал блогера Reeflay. 2 декабря в ходе прямого эфира девушка, находившаяся в кадре с блогером, умерла.

Не выключая трансляции, он вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть подруги Решетникова.

В сохраненной на YouTube видеозаписи Reeflay признался, что выгонял погибшую на мороз, однако отказался признавать причастность к ее смерти. Между тем в крови девушки были обнаружены наркотики. В отношении Решетникова возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Семья Reeflay решила помочь родственникам погибшей, а самого блогера направили на психологическую экспертизу.

Адвокат Евгений Кулагин, представляющий интересы Решетникова, заявил, что смерть девушки в прямом эфире произошла из-за кровоизлияния в мозг. Сам блогер выразил уверенность в оправдательном приговоре.