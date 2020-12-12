Всероссийский правовой диктант прошел в онлайн-режиме в Москве

В президентской библиотеке имени Ельцина состоялся правовой диктант. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции.

Основными темами всероссийского правового диктанта, который прошел в президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина, в этом году стали Конституция с внесенными поправками 2020 года и 75-летие Нюрнбергского трибунала, сообщает «Ruposters» .

Текст правового диктанта, организованного Ассоциацией юристов России и общественной организацией «Деловая Россия», читали полномочный представитель президента России в Конституционном суде Александр Коновалов и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

Конституционный диктант стартовал в онлайн-режиме 3 декабря, а в День Конституции, 12 декабря будут подведены его итоги. Поучаствовать в мероприятии мог каждый желающий на сайте юрдиктант.рф.

В этом году участникам диктанта нужно было ответить на 40 вопросов за 60 минут. Главная тема – поправки в Конституцию России, а также меры поддержки граждан и бизнеса в период пандемии. Также основная тематика касалась вопросов трудового, гражданского и семейного права. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в правовой диктант добавлены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

Численность участников и география проекта ежегодно расширяются. Например, в первом диктанте, проходившем в 2017 году, участвовали более 55 тыс. человек, то уже в 2019 диктант писали 223 тысячи, включая 3 533 гражданина из 24 стран.