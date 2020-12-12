Олешко рассказал о секрете написания стихов Гафтом

Заслуженный артист России Александр Олешко поделился воспоминаниями, как Валентин Гафт просил записывать свои мысли, которые потом превращал в стихи.

Александр Олешко вспомнил, как в театре «Современник» все записывали стихотворения Валентина Гафта. По его словам, актер часто просил во время спектакля записывать его мысли.

«И весь театр фиксировал эти озарения – на салфетках и даже на реквизите. Ему Бог надиктовывал», – цитирует Олешко канал «360».

По словам артиста, он проработал с Валентином Гафтом около десяти лет, и общался с Гафтом не только в ролях или образах, но и в жизни.

«Я до сих пор не могу привыкнуть к тому факту, что мне иногда ночью звонил Гафт, читал свои стихи, эпиграммы. Это совсем не похоже ни на кого, мощный талант, мощный человек, луч света. Вы знаете, очень трудно привыкать к тому, что о таких людях ты начинаешь говорить в прошедшем времени», – признался телеведущий.

Ранее деятели культуры выразили соболезнования в связи с кончиной Гафта. Коллеги артиста считают его большим мастером, феноменом, а его смерть – огромной потерей и утратой для всех.

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в субботу в возрасте 85 лет, сообщила его супруга Ольга Остроумова. Смерть актера подтвердили и в театре «Современник». В августе 2019 года актер перенес инсульт, а в сентябре был частично парализован. Врачи оценивали состояние артиста как тяжелое, по некоторым сведениям, ему требовалась хирургическое вмешательство. Глубокие соболезнования родным народного артиста РСФСР выразил президент Владимир Путин. Похоронят артиста 15 декабря на Троекуровском кладбище.