Россиянам разъяснили порядок переноса поездок с кешбэком на 2021 год

Если в регионе въезда введут ограничения, туристы, которые приобрели путевку по программе кешбэка, смогут перенести поездку, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

«Турист, который забронировал тур или проживание с кешбэком в данный регион, сможет по договоренности с туроператором или отелем перенести свою поездку, но не позднее 31 декабря 2021 года», – уточнил Ростуризм, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что начисленный кешбэк при этом сохранится.

Ранее советник президента Российского союза туриндустрии Тимофей Кононенко заявил, что программа кешбэка за отдых в России будет продлена на 2021 год.

Напомним, программа путешествий с кешбэком в России стартовала в августе. Возврат в размере 20% распространялся на туры любой стоимости. Максимальный размер возврата был увеличен до 20 тыс. с 15 тыс. рублей.

Осенью Ростуризм предлагал увеличить максимальную выплату по программе кешбэка до 50 тыс. рублей. В рамках второго этапа программы стимулирования внутреннего туризма россияне приобрели туров с кешбэком на более чем 1 млрд рублей.