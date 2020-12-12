Адвокат Винника заявила о сфабрикованном деле против россиянина

Стороне защиты удалось доказать суду Парижа факт фальсификации доказательств по делу о кибератаках против российского специалиста по технологиям Александра Винника.

Доказательством послужили факты сокрытия американской стороной ряда документов по делу, заявила РИА «Новости» бывший председатель парламента Греции, адвокат Винника Зои Константопулу.

Парижский суд 7 декабря снял с подсудимого 13 из 14 обвинений, признав его вину лишь по одному эпизоду обвинений, выдвинутому ФБР США, а именно – отмыванию денег в составе организованной группировки. Виннику присуждено лишение свободы сроком на пять лет, а также штраф в размере 100 тыс. евро.

«Я защищала Александра в Париже в течение всего суда в октябре, и в процессе мы увидели, что все бумаги и данные, на которых базируются обвинения против него, были сфабрикованы. Мы это доказали документами, которые мы внесли в суд, и итогом нашей борьбы стало то, что Александра Винника пришлось оправдать по 13 обвинениям из 14, которые ему предъявили. До этого с лета были сняты и другие обвинения на основе хода расследований», – сказала Константополу.

По ее словам, посольство США имеет прямое отношение к сфабрикованным обвинениям о кибератаках против россиянина, неопровержимые доказательства чего в виде сокрытия американской стороной важных документов по делу, были переданы суду Франции.

«Документы, которые были и есть в нашем распоряжении и которые мы передали в суд, доказывают вмешательство посольства США и властей Штатов и в процесс в Греции, и в процесс во Франции. Вмешательство дошло до такой точки, что были скрыты и исключены из судебного дела очень важные документы, документы, оправдывающие Александра. Нам удалось их заполучить после многих усилий», – сказала она.

Константопулу предъявила документы внутренней переписки греческих судебных властей, появившиеся в распоряжение стороны защиты, где говорится о необходимости согласования любого действия по делу Винника «со стороны иностранных властей (США) через минюст».

Адвокат также заявила о намерениях стороны защиты оспорить вынесенное решение суда Парижа, назвав приговор упорной попыткой удержать Винника «в режиме несвободы».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, IT-специалист Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу и обвинению США в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов.

В знак протеста против нарушения собственных прав в греческой тюрьме Винник около трех месяцев держал голодовку. На первой стадии процесса обвинений и защиты в Греции потеряла здоровье и скончалась супруга Александра, не сумев побороть рак. Однако суд Парижа не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой. После произошедшей трагедии, Константопулу подчеркнула, что сделает со стороны защиты все возможное, чтобы Винник «мог вновь обрести свободу» и вернуться к семье и детям.

В январе 2020 года гражданина России Александр Винник экстрадирован во Францию. Сторона обвинения в парижском суде требовала приговорить россиянина Александра Винника к 10 годам заключения по делу о кибератаках и 750 тыс. евро штрафа. По окончательному решению суда были сняты 13 из 14 обвинений и Винника приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. евро.