Saxo Bank спрогнозировал сроки восстановления экономики России

Директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что экономика России начнет восстанавливаться во втором квартале 2021 года благодаря вакцинации.

Стин Якобсен считает, что восстановление экономики России зависит от сроков массовой вакцинации. Он убежден, что рост ВВП страны уже в конце следующего года вырастет на 3,5%, а инфляция составит 4,5%. Результаты разработки вакцины «Спутник V» выглядят обнадеживающе, дела у России пойдут на лад во втором квартале 2021 года, цитирует Якобсена РИА «Новости».

Кроме того, Якобсен считает, что на руку России сыграет сырьевой сектор, а именно металлургия. В то же время в США, по его словам, экономика будет восстанавливаться медленно. Страна слишком мало внимания уделяет положению дел в малом и среднем бизнесе, кроме того в США существует серьезный политический раскол.

Также экономист объяснил, как коронавирус отразился на результатах выборов в США. Якобсен убежден, что Дональд Трамп проиграл выборы главы государства Джо Байдену, потому что легкомысленно отнесся к пандемии и не доверял науке.

Вместе с тем, топ-менеджер уверен, что пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение года. Это станет возможным благодаря прорыву в науке. Он полагает, что быстрее других восстановятся азиатские страны, затем Северная Европа, а вот США, Великобритания и Ближний Восток будут третьими.

Ранее в Кремле спрогнозировали экономическую ситуацию в 2021 году. По Власти России считают, что страна не сможет освободиться от негативного влияния всемирного кризиса, но падение экономики будет не таким сильным, как в этом году. Россия прошла кризис с наименьшим негативным эффектом в сравнении с рядом других стран, считают в Кремле.