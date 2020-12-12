В Индии назвали вероятную причину вспышки неизвестной болезни

Власти Индии заявили, что одной из причин неизвестной болезни на юге страны могло стать отравление ртутью.

Причиной вспышки неизвестного заболевания в городе Элуру могло стать отравление ртутью. Специалисты из национального института питания Индии обнаружили следы тяжелого металла в рисе, также результаты анализов показали наличие большого количества пестицидов и гербицидов в овощах, цитирует главного министра правительства штата Андхра-Прадеш Джаганмохаму Редди ТАСС.

По словам Редди, в крови пострадавших от болезни обнаружены остатки фосфорорганических соединений. Каким образом они попали в организм людей, сейчас выясняется. Ранее в крови больных были обнаружены свинец и никель, но выводы медиков в целом исключают заражение питьевой воды. Между тем, пробы воды в одном из районов Элуру выявили большое количество пестицидов, в тысячу раз превышающих норму.

Как заявил министр, общее число пострадавших достигло 613 человек . Из них 13 проходят стационарное лечение, остальные выписаны из больниц. Трое больных скончались, причиной смерти двоих из них могли стать хронические заболевания.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что в России на сегодня не зафиксировано случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестной болезнью в Элуру. Роспотребнадзор тщательно следит за ситуацией в Индии с 6 декабря после появления сообщений в СМИ о массовом заболевании более 300 человек.

Напомним, первый случай неизвестного заболевания был зарегистрирован в Элуру в понедельник. В больницу с жалобами на головную боль, приступами, похожими на эпилепсию, и потерю сознания обратились более 350 человек. В город экстренно прибыли бригады врачей из национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук для установления причин вспышки неизвестного заболевания.