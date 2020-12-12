На Украине произошло аварийное отключение энергоблока Ровенской АЭС

Энергоблок №1 Ровенской АЭС на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты. Причины прекращения работы турбин станции выясняются.

На Украине после срабатывания автоматической защиты по неизвестным причинам отключился первый энергоблок Ровенской АЭС.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Сейчас причина отключения энергоблока №1 выясняется», – цитирует сообщение украинского энергоатома РИА «Новости».

По данным компании, аварийное отключение не повлияло на радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Ровенской АЭС и прилегающей территории. Все находится в пределах действующих норм. Сейчас на АЭС работает только второй энергоблок, третий и четвертый блоки находятся на ремонте.

Напомним, аварийные отключения украинских атомных станций от сети происходят не впервые. Ранее перестал работать блок №3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт. По словам главы энергетического комитета Верховной рады Андрея Геруса, общая мощность работающих блоков Энергоатома упала до 7300 МВт, хотя ранее украинские атомные станции вырабатывали 11 400 МВт, то есть падение выработки составляет 56%. Герус выразил надежду, что выпавшие мощности будут восполнены угольными станциями.

Между тем, как сообщалось ранее, украинские электростанции начали останавливаться из-за отсутствия топлива для их работы. Блокада Донбасса привела к дефициту угля, и власти Украины встали перед угрозой не только энергетического кризиса, но и аварий на атомных электростанциях.