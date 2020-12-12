Врачи заявили о вреде многоразовых масок

Врач-инфекционист научно-клинического отдела московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова объяснила, почему нельзя носить маску несколько дней подряд.

Елена Белова предупредила, что многоразовая маска, в которой люди ходят не одну неделю, превращается в мокрый компресс. Для здоровья лучше всего носить одноразовые маски, правильно их использовать, а влажные – должны быть выброшены, цитирует врача РИА «Новости».

По словам Беловой, если у человека есть проблемы с легкими, то лучше пользоваться масками с клапаном, с фильтром.

Напомним, ранее руководитель лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского, профессор Александр Бутенко заявил об опасности коронавируса для курильщиков.Ученые из НИИ вирусологии им. Ивановского развенчали миф о положительном влиянии курения на состояние больных коронавирусом. Специалисты из лаборатории НИИ вирусологии им. Ивановского считают, что смолистые вещества, оседающие в легких курильщика, наносят дополнительный вред больному COVID-19. Курение, вопреки распространенному мифу, не облегчает течение коронавируса, а ухудшает состояние больного.