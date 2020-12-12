СНБО Украины упрекнул Раду в «слишком либеральном» законодательстве В украинском учебнике нашли фото солдат в российской экипировке 12 декабря 2020, 10:10 Пользователи соцсетей нашли в украинском школьном учебнике «Защита Отечества» для 10-го класса фотографию солдат ВСУ, облаченных в российскую военную экипировку. «На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника «Защита Отечества» для 10-го класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке «Ратник», – написал в Twitter блогер по ником Котик. НИ ДНЯ БЕЗ ЗРАДЫ!

На Украине разгорается скандал из-за школьного учебника "Защита Отечества" для 10 класса. Внимательные патриоты разглядели там в теме про ВСУ изображения с солдатами российской армии. Особое возмущение вызвала иллюстрация бойцов в экипировке "ратник". pic.twitter.com/9JsHW2vrid — КотИк (@hyustonskiykot) December 10, 2020 Создатели учебника рассказали, что на момент его составления новая экипировка только начала поступать в ВСУ, пишет Создатели учебника рассказали, что на момент его составления новая экипировка только начала поступать в ВСУ, пишет РИА «Новости» . Составители пособия посчитали правильным использовать фотографию «без опознавательных знаков, чтобы продемонстрировать направления развития военно-промышленного комплекса бойцов ВСУ», говорится в сообщении. Ранее в РПЦ новые украинские учебники назвали «оболваниванием» школьников.

