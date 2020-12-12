Самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту Пскова

Самолет компании «Аэроконтроль» в субботу выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Псков, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В аэропорту Псков самолет компании «Аэроконтроль» (осуществляет летную проверку оборудования аэропортов) выкатился на спланированную часть летной полосы. Экипаж не пострадал, самолет повреждений не получил. Благодаря оперативным действиям команды аэропорта самолет уже вернули на ось взлетно-посадочной полосы и отбуксировали на стоянку аэропорта. По происшествию будет работать комиссия, которая и квалифицирует это событие», – написал губернатор в Instagram.

Как сообщил Ведерников, из-за обледенения полосы в пятницу экипаж самолета авиакомпании «Руслайн» был вынужден приземлиться на запасной аэродром в Санкт-Петербурге, а субботний рейс авиакомпании «Азимут» из Москвы в Псков был перенесен.

В начале декабря легкомоторный самолет DHC6/L авиакомпании «Арт-Авиа» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Черемшанка Красноярского края.

Ранее cамолет Ан-124 «Руслан» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Новосибирска.