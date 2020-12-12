СНБО Украины упрекнул Раду в «слишком либеральном» законодательстве

На Украине «слишком либеральное» законодательство в отношении «медийного пространства в период войны», заявил секретарь СНБО страны Алексей Данилов.

«Если мы хотим, чтоб такие телеканалы, как «НАШ», прекратили существование, то нужно понимать, что вам в Верховной раде нужно принимать соответствующее законодательство», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».

Кроме того, Данилов заявил, что «ситуация в Белоруссии, в Молдавии» является «очень опасной» для Украины. Как сказал секретарь СНБО, «прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером» России. При этом Данилов отметил, что «у них по-другому это называется, у них есть общие обязательства». «У нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если (российские) военные полностью войдут на территорию Белоруссии, в больших количествах, для нас это будет вызов», – заявил он.

Напомним, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины назначил внеплановую проверку телеканала «НАШ» из-за трансляции шоу с участием представителя ЛНР Родиона Мирошника. Основателем канала является экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев. Кроме того, нацсовет оштрафовал спутниковый новостной телеканал Newsone за заявление ведущего об ответственности Киева за конфликт в Донбассе.

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