Синоптики рассказали о погоде в Москве Синоптики рассказали о погоде в столице 12 декабря 2020, 06:15 Текст: Антон Антонов

Малооблачная погода, местами гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит пять–семь градусов мороза. В ночь на воскресенье она может опуститься до минус 10 градусов. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус десять – минус пять градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки в минус 12 градусов, передает ТАСС.

