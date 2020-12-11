Блогеры обратились к Facebook с требованием удалить фейки о вакцине «Спутник V»

Блогер Леонид Дегтярев призвал администрацию соцсети Facebook обратить внимание на поток фейков о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», которые распространяет группа сторонников Алексея Навального, занимающаяся темой медицины.

Он подчеркнул, что распространяемая информация о якобы принудительной вакцинации медиков «является полной чушью, ибо прививки делают только добровольно». Дегтярев пояснил, что такие заявления «бездоказательны и голословны», поскольку «без добровольного согласия никого вакцинировать не будут», об этом он написал в своем Facebook.

По словам блогера, фейки об «опасности» вакцины уже были неоднократно опровергнуты «Еще в июле, во время второй фазы испытаний, были доказаны и эффективность, и безопасность вакцины», – напомнил Дегтярев.

Блогер призвал Facebook удалить поступающую от сторонников Навального недостоверную информацию о вакцине.

Напомним, В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.

Промежуточные результаты фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V» с участием 40 000 добровольцев показали эффективность вакцины более 91% на 28-й день после первой инъекции, а на 42-й день после первой инъекции более 95%.

При этом наблюдение за почти 19 тыс. добровольцев не выявила непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных наблюдались только такие кратковременные эффекты, как боль в месте введения вакцины, повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль. Первые две фазы клинических исследований «Спутник V» показали, что у 100% вакцинированных формируется устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ. При этом уровень антител у вакцинированных «Спутником V», в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.