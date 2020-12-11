За уклонение от включения в реестр физлиц-иноагентов предложили отправлять в тюрьму на пять лет

За злостное уклонение от включения в перечень физлиц-иноагентов предлагается наказывать лишением свободы на срок до пяти лет, соответствующий законопроект внести в нижнюю палату члены комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

Предполагается, что неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления (уведомления) в список физлиц-иноагентов или отчета о деятельности, связанной с выполнением функций иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом до 300 тыс. рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, передает ТАСС.



Незарегистрированным общественным объединениям, которые ведут политическую деятельность на инофинансирование и уклоняются от включения в список иноагентов, может грозить штраф до 300 тыс. рублей или уголовные санкции вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.



8 декабря Госдума в первом чтении приняла проект о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами, занимающимися политической деятельностью в России на средства из-за границы. Перед этим проект закона полностью поддержали в Общественной палате. Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне.