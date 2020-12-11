Путин поручил дать духовным образовательным организациям право на льготные страховые тарифы

Минфин до 1 февраля должен предоставить образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, право применять до 2024 года включительно пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

«Минфину предоставить духовным образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, право применять до 2024 года включительно пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 0%», – говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения – 1 февраля 2021 года, ответственным назначен глава ведомства Антон Силуанов.

Помимо этого, Путин поручил доложить до 1 марта о помощи в восстановлении исторического облика комплекса зданий мечети и медресе в центре Москвы.



«Правительству совместно с правительством Москвы оказать содействие Духовному управлению мусульман Российской Федерации в восстановлении исторического облика комплекса зданий мусульманской мечети и медресе (Москва, улица Большая Татарская, дом 28, строения 1 и 2)», – говорится в тексте поручения.

Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Также глава государства до 1 февраля представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Правительству подготовить совместно с кабинетом министров Республики Татарстан при участии заинтересованных религиозных организаций и представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией», – сказано в сообщении.

Поручения президента озвучены по итогам встречи с представителями религиозных объединений.