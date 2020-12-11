Меркель рассказала о распределение вакцин от коронавируса в ЕС

Cтраны ЕС договорились координировать процесс поставок вакцин от коронавируса в сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы условились, что хотим это делать очень координировано, и хотим показать, что у всех равный доступ к вакцине», – цитирует ТАСС Меркель.

Также канцлер ФРГ заявила, что рада достигнутому компромиссу по бюджету ЕС. «Гора свалилась с плеч, – что мы совместным напряженным усилием сделали возможным передать бюджет (на утверждение) парламентом, а также фонд восстановления с учетом механизма обусловленности (бюджетных ассигнований – соблюдением принципа верховенства права). Это была огромная работа», – сказала она.

По ее словам, теперь бюджет должен быть согласован национальными парламентами, чтобы бюджетные средства начали поступать в страны-члены. Также она отметила достижение договоренности по снижению выбросов CO2 на 55% к 2050 году.

«Я считаю это очень важным достижением. Ради этого стоило не спать ночь. Я не хочу даже думать, что было бы, если бы не достигли этого соглашения», – заявила Меркель.

Ранее Европейский парламент и Совет Евросоюза согласовали семилетний бюджет сообщества на 2021-2027 годы объемом более 1 трлн евро, который Венгрия и Польша заблокировали.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что экономика ЕС должна впасть в спячку, чтобы с минимальными потерями перенести кризис из-за повсеместного карантина в связи с пандемией коронавируса.