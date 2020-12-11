Путин заявил о сотрудничестве стран ЕАЭС в борьбе с коронавирусом

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оперативно наладили эффективное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, планы полностью выполняются, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Несмотря на то, что эта работа велась в непростых условиях, связанных с распространением пандемии коронавируса, нам вместе удалось все-таки многого добиться, интеграционные процессы в рамках ЕврАзЭС продолжали успешно развиваться», – сказал Путин, добавив, что об этом же свидетельствует солидный пакет решений и договоренностей, подготовленный для утверждения на заседании совета.

Президент также указал, что Россия передала партнерам по ЕАЭС тест-системы, прорабатывается вопрос о поставках вакцины от коронавируса. «Что касается России, то мы передали партнерам по союзу тест-системы для проведения в общей сложности свыше 900 тысяч исследований на COVID-19, поставляем и продолжим поставлять медикаменты, средства индивидуальной защиты, расходные материалы», – сказал Путин, передает ТАСС.

«Очень важно, что, как вы знаете, российские специалисты находятся в постоянном контакте с коллегами из стран пятерки, оказывают консультативную помощь, длятся опытом. В наиболее пострадавшие районы государств ЕВРАЗес выезжали наши бригады врачей эпидемиологов, направляли мобильные лаборатории. Сейчас прорабатывается вопрос о поставках в страны союза российской вакцины «Спутник V», – отметил президент.

Он подчеркнул, что страны оперативно наладили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, принятый в июле Совместный план мероприятий, направленный на укрепление системы здравоохранения стран ЕВРАЗеС и предотвращение распространению инфекции выполняется в полном объеме.

Ранее Путин заявил, что пандемия коронавируса стала непростым испытанием для всего мира и привела к тому, что были переосмыслены ключевые принципы социального общения, в том числе отношения между государством и гражданином.