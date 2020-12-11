Россияне оценили реализацию внесенных в Конституцию поправок

Большинство россиян (74%) считают, что внесенные в Конституцию поправки скорее реализуются, еще более половины граждан полагают, что после их принятия в различных сферах жизни страны произошли изменения, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Как указано в опросе, среди поправок в Конституцию 97% россиян поддерживают защиту природы и сохранение уникального природного многообразия страны, 96% граждан поддерживают определение, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России, 95% – обязательство государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала. Гарантию оказания адресной соцподдержки, индексацию социальных пособий и выплат, защиту животных, обязательную ежегодную индексацию пенсий поддерживают 94% россиян, передает РИА «Новости».

Также граждане высоко оценивают необходимость конституционного закрепления русского языка как языка государствообразующего народа, создание правительством условий для развития системы экологического образования граждан и воспитания экологической культуры, признание культуры в РФ как уникального наследия многонационального народа (по 93% соответственно), обеспечение государством доступности и качества медобслуживания и защиту исторической правды (по 92% соответственно), осуществление правительством мер по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности (91%), обеспечение защиты и безопасности цифровой информации и персональных данных (90%).

При этом 73% граждан не слышали о фактах принуждения к участию в голосовании, 25% слышали, но 15% уверены, что это были единичные случаи, 10% – что массовые, еще 2% затруднились ответить. Помимо этого, те, кто слышал о таком, сообщили, что лично их не принуждали, но это касалось их друзей или знакомых (13%), еще 9% сказали, что такое было у не знакомых им людей, лишь 2% принуждали лично к участию.

Инициативный всероссийский опрос проведен 9 декабря. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.