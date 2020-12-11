Песков заявил о попытках дискредитации российской вакцины от COVID-19

Ряд стран и крупных фармацевтических компаний прибегают к самым нелицеприятным методам, чтобы не допустить вхождения к ним российской вакцины от COVID-19, честная конкуренция по разработке и поставкам вакцины приветствуется, но совсем другое дело, когда этот процесс политизируется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эти устремления замечают не только в Кремле, но они видны, что называется, невооруженным глазом», – сказал Песков в ответ на вопрос, разделяют ли в Кремле точку зрения Минобороны по этому поводу.

Он констатировал, что конкуренция в области разработки вакцины очень жесткая. «Хорошо, когда эта конкуренция ведется честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации нашей вакцины», – подчеркнул представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Между тем, добавил он, «Спутник V» – это действительно первая разработанная вакцина, «она надежная, хорошая, востребованная». «И вот эти некоторые страны и их компании-гиганты фармацевтические дабы воспрепятствовать вхождению нашей вакцины в различные страны, действительно, да, они прибегают иногда не к самым лицеприятным методам. Это хорошо известно», – заявил пресс-секретарь президента.

На просьбу уточнить, какие именно страны и компании делают это, Песков посоветовал обратиться к сообщениям СМИ: «Вы можете просто взять за последний месяц почитать в информационных агентствах заявления и вы увидите».

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины «Спутник V», и предупредил о скором появлении серии псевдо-аналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» по якобы опасности российской вакцины или поголовных отказах от вакцинирования.