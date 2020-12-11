Кремль назвал дату заседания Госсовета и Совета при президенте по нацпроектам

Совместное заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, такое мероприятие готовится на 23 декабря», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, от продвижения законопроекта будет зависеть, подпишет ли президент к этому времени указ о новом составе Госсовета. «Как он придет на подпись, президент достаточно быстро подпишет», – сказал представитель Кремля.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о Государственном совете, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.