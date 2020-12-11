Во Владимирской области решили бесплатно выдавать лекарства перенесшим инфаркт и инсульт

Перенесшие инфаркты или инсульты жители Владимирской области в течение года смогут бесплатно получать жизненно необходимые препараты.

Государственная поддержка этой категории граждан осуществляется в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». В утвержденный Минздравом перечень лекарств входят 23 препарата, сообщается на сайте национальныепроекты.рф

Право получать льготные лекарства имеют жители Владимирской области, которые в 2020 году перенесли инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения и находятся на диспансерном наблюдении (за исключением лиц, имеющих инвалидность). Лекарства также положены пациентам после аортокоронарного шунтирования, ангиопластики коронарных артерий со стентированием или катетерной абляции по поводу сердечно-сосудистой патологии.

По состоянию на 1 декабря право на бесплатное лекарственное обеспечение воспользовалось более 1,7 тыс. человек. Всего во Владимирской области на диспансерном наблюдении находятся 3228 человек из числа данной категории пациентов.

Как сообщил главный внештатный невролог Департамента здравоохранения Владимирской области Андрей Мнев, лечение пациентов, перенесших сосудистые катастрофы, должно носить системный характер. Зачастую таким людям требуется постоянная терапия. «Если не заниматься вторичной профилактикой, то инсульт или инфаркт могут повториться», – подчеркнул Андрей Мнев.

Для получения льготных лекарств пациенту необходимо обратиться с выпиской из стационара к участковому терапевту, который выпишет рецепт на получение бесплатных медикаментов. Их выдадут в аптеке. Если пациент не может самостоятельно прийти в поликлинику, он может вызвать врача на дом.