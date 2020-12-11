Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась ростом 11 декабря 2020, 10:38 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,06% – до 3260 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,1% – до 1406 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

