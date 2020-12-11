Минобороны заявило о планах по дискредитации «Спутника V» за рубежом

За рубежом хотят дискредитировать российскую вакцину от коронавируса и выделяют на это средства, однако это не повлияет на ее эффективность, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в России отечественной вакцины», – цитирует ТАСС генерал-майора.

По его словам, в соцсетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия «псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины».

При этом Конашенков отметил, что этот «информационный саботаж» не повлияет на эффективность российских вакцин.