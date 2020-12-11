Главархив Москвы показал документы о 20 утраченных церквях и часовнях

Главархив опубликовал уникальные документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях Москвы.

«Главархив Москвы и госинспекция по недвижимости создали проект по поиску документов, связанных с историческим обликом столицы, сообщается. За первые два месяца совместной работы была обнаружена проектная документация на 20 московских церквей и часовен. Эти церкви и часовни были утрачены в 1920-1930-х годах», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Все чертежи, планы, цветные акварельные рисунки фасадов можно посмотреть на сайте Главархива, также скоро их включат в Государственный реестр уникальных документов Архивного фонда Москвы.

«Документы о 20 давно утраченных храмах и часовнях представляют историческую ценность, а публикация этих документов позволит горожанам познакомиться с жемчужинами храмового зодчества, которые сейчас уже нельзя увидеть», – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Наибольший интерес представляют планы часовни при церкви Святого Василия Кесарийского с автографом выдающегося архитектора Федора Шехтеля, цветные акварельные планы и рисунки фасада Троицкой церкви в Больших Лужниках, а также рисунки иконостаса, который находился в приделе церкви Святого Николая на Мясницкой. Планы храма Тихона Амафунтского, состоявшего из двух симметричных и внешне отдельных церквей, демонстрируют редкий для Москвы архитектурный прием.

«В начале ХХ века в столице действовали 10 соборов, 26 монастырей, 412 православных церквей, 10 церквей других конфессий: католических, лютеранских, англиканских, армяно-григорианских. В больницах, приютах, учебных заведениях располагалось 166 домовых храмов. В 1920–1930-е годы были снесены четыре собора, восемь монастырей, 111 церквей и несколько часовен», – отмечается на сайте.