Общественная палата заключила соглашение о сотрудничестве с ФСИН

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом Валерий Шарифулин/ТАСС
10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...

На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Общественная палата заключила соглашение о сотрудничестве с ФСИН

    10 декабря 2020, 21:09

    Текст: Елизавета Булкина

    Общественная палата России и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заключили соглашение о взаимодействии, документ был подписан заместителем секретаря ОП Владиславом Грибом и директором ФСИН Александром Калашниковым в Международный день прав человека 10 декабря.

    Соглашение подразумевает совместную работу ОП и ФСИН России по активизации общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания граждан, совершенствованию сотрудничества с институтами гражданского общества, решению вопросов успешной адаптации осужденных после освобождения, анализу и распространению лучших практик в этой сфере, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, по обозначенной тематике, говорится в сообщении на сайте ОП.

    «Общественная палата Российской Федерации уже много лет занимается мониторингом соблюдения прав человека в местах принудительного содержания граждан. Мы также формируем составы общественных наблюдательных комиссий в субъектах России. В правозащитной деятельности нам всегда удавалось выстроить эффективный диалог с ФСИН России. Вопрос закрепления нашего партнерства официальным соглашением назрел уже давно, и сегодня соглашение было подписано. Уверена, что это придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества», – подчеркнула секретарь ОП Лидия Михеева.

    «Считаю, что подписание соглашения является очень важным историческим событием для укрепления взаимодействия между Общественной палатой России, общественными наблюдательными комиссиями и ФСИН России. Это позволит более эффективно развиваться системе ОНК. Задачей ОНК является осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Без поддержки ОП РФ и взаимодействия с органами ФСИН России они не будут столь эффективны в своей работе. Наша задача – помогать, защищать и координировать», – заявил Гриб.

    В рамках сотрудничества ФСИН России и Общественная палата будут оказывать друг другу консультативную, организационную, информационно-аналитическую и методическую помощь, проводить совместные мероприятия, а также создавать рабочие группы для решения наиболее сложных вопросов.

    Гриб отметил, что разработка соглашения началась после рабочей встречи Михеевой и представителей комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым.

    Одной из основных форм взаимодействия ОП и ФСИН станет разработка и реализация предложений по совершенствованию мер охраны прав человека и осуществление общественного контроля в пенитенциарных учреждениях России. Кроме того, соглашение подразумевает сотрудничество региональных общественных палат и территориальных органов ФСИН.


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