Общественная палата заключила соглашение о сотрудничестве с ФСИН

Общественная палата России и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заключили соглашение о взаимодействии, документ был подписан заместителем секретаря ОП Владиславом Грибом и директором ФСИН Александром Калашниковым в Международный день прав человека 10 декабря.

Соглашение подразумевает совместную работу ОП и ФСИН России по активизации общественного контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания граждан, совершенствованию сотрудничества с институтами гражданского общества, решению вопросов успешной адаптации осужденных после освобождения, анализу и распространению лучших практик в этой сфере, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, по обозначенной тематике, говорится в сообщении на сайте ОП.

«Общественная палата Российской Федерации уже много лет занимается мониторингом соблюдения прав человека в местах принудительного содержания граждан. Мы также формируем составы общественных наблюдательных комиссий в субъектах России. В правозащитной деятельности нам всегда удавалось выстроить эффективный диалог с ФСИН России. Вопрос закрепления нашего партнерства официальным соглашением назрел уже давно, и сегодня соглашение было подписано. Уверена, что это придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества», – подчеркнула секретарь ОП Лидия Михеева.

«Считаю, что подписание соглашения является очень важным историческим событием для укрепления взаимодействия между Общественной палатой России, общественными наблюдательными комиссиями и ФСИН России. Это позволит более эффективно развиваться системе ОНК. Задачей ОНК является осуществление общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Без поддержки ОП РФ и взаимодействия с органами ФСИН России они не будут столь эффективны в своей работе. Наша задача – помогать, защищать и координировать», – заявил Гриб.

В рамках сотрудничества ФСИН России и Общественная палата будут оказывать друг другу консультативную, организационную, информационно-аналитическую и методическую помощь, проводить совместные мероприятия, а также создавать рабочие группы для решения наиболее сложных вопросов.

Гриб отметил, что разработка соглашения началась после рабочей встречи Михеевой и представителей комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК с директором Федеральной службы исполнения наказаний Александром Калашниковым.

Одной из основных форм взаимодействия ОП и ФСИН станет разработка и реализация предложений по совершенствованию мер охраны прав человека и осуществление общественного контроля в пенитенциарных учреждениях России. Кроме того, соглашение подразумевает сотрудничество региональных общественных палат и территориальных органов ФСИН.