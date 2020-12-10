Эрдоган заявил, что Макрон «не научился политике»

Турецкий лидер Тайип Эрдоган, говоря о том, что Франция намерена признать Нагорно-Карабахскую республику (НКР), заявил, что французский президент Эммануэль Макрон «не научился политике».

«Тут важны качества лидерства. У тебя нет права встать и сказать, что это (НКР – прим. ВЗГЛЯД) – государство, исходя из решения твоего собрания. На это даже (премьер Армении Никол) Пашинян не решается, а ты стараешься пронести. Макрон не научился политике. Возможно, он будет зол на меня в этот вечер, но мы вынуждены сказать правду», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Ранее нижняя палата французского парламента поддержала резолюцию с призывом к руководству Франции признать независимость НКР. Выступавший в парламенте министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан высказался против признания Францией Нагорного Карабаха.

Также в четверг французское правительство предложило законодательно запретить «исламистский сепаратизм», под которым оно предполагает широкий спектр действий – от злоупотребления домашним обучением до разжигания ненависти в интернете.

После того, как в октябре под Парижем обезглавили преподавателя, Макрон заявил о необходимости создания организации, которая позволит построить в республике «просвещенный ислам». Он призвал «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Президент Турции Тайир Эрдоган заподозрил президента Франции в желании «рассчитаться» с мусульманами, предложив в свою очередь приравнять исламофобию к антисемитизму. Эксперты констатировали начало религиозного конфликта во Франции.