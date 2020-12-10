Врач назвала главные причины снижения младенческой смертности в России

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 20:48  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему в Азербайджане остались недовольны победой над Карабахом

Военный парад в Баку стал кульминацией торжества Азербайджана над Карабахом Валерий Шарифулин/ТАСС
10 декабря исполнился ровно месяц со дня окончания второй карабахской войны. В Баку состоялся военный парад, главным гостем на котором был главный союзник Азербайджана – президент Турции Эрдоган. Казалось бы, азербайджанское общество и политический класс должны переполнять гордость и воодушевление по поводу громкой победы над Карабахом. Однако в стране остались и недовольные. Почему?  Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...

На Марсе все-таки должны цвести яблони

Андрей Перла
Андрей Перла, Политолог
Старенький бывший шпион оказался вестником надежды. Нет, не на встречу с инопланетянами. И не на полеты на Марс. На то, что нам – читателям газет и писателям в них, возможно, нужно что-то еще, кроме коммуникаторов последних моделей. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Непоротое поколение сходит с ума

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Страшный 2020-й, конечно, сотворил ужасную вещь – оставил людей в локдауне наедине с самими собой, что, как выяснилось, не каждый может пережить. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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    Врач назвала главные причины снижения младенческой смертности в России

    10 декабря 2020, 20:04

    Текст: Андрей Самохин

    Повсеместное внедрение современных технологий в роддомах и больницах, а также реализация нацпроекта «Здравоохранение» позволили снизить младенческую смертность в России. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД замдиректора НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им Кулакова Минздрава Марина Шувалова, комментируя опубликованные в четверг данные Росстата.

    «Для снижения смертности среди новорожденных были приняты национальные проекты, в том числе и «Здравоохранение», были построены перинатальные центры практически во всех субъектах РФ. И конечно, современные технологии, которые повсеместно распространяются в наших роддомах и больницах, тоже дают позитивный эффект», – отметила заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Минздрава России Марина Шувалова.

    Что касается списка из почти тридцати субъектов РФ, в которых в октябре был замечен рост младенческой смертности, то Шувалова призвала не спешить критиковать работу врачей этих регионов. По ее мнению, судить о динамике по данным одного месяца в принципе еще рано – надо дождаться  статистики за год. 

    «Ряд регионов из тех, кто показал высокую смертность в октябре, имели в целом низкую годовую смертность ранее, поэтому говорить о том, что  там все сильно ухудшилось по одному месяцу не стоит», - предупредила Шувалова. 

    Как сообщил в четверг Росстат, младенческая смертность (дети до 1 года) в октябре снизилась по сравнению с октябрем 2019 года на 17,2%, а по сравнению с сентябрем 2020 года младенческая смертность в октябре снизилась на 36 детских смертей.

    Наибольшее снижение младенческой смертности показали: Республика Алтай (на 87,5%, с восьми смертей младенцев в октябре 2019 года до одной смерти в октябре 2020 года). Камчатка (снижение на 80%, с пяти младенческих смертей в октябре 2019 года до одной в октябре 2020 года), Саратовская область (снижение на 73,3%, с 15 до четырех за аналогичный период), Приморский край (на 71,4%, с 14 до четырех).

    Между тем, в 29 регионах младенческая смертность выросла. Наибольший рост отмечен в Ленинградской области, в Хабаровском крае, в Орловской области и Карелии.

    В абсолютных величинах наибольший прирост младенческой смертности в Дагестане – с 25 младенческих смертей в октябре 2019 года до 36 в октябре 2020 года. В семи регионах младенческая смертность в октябре 2020 года не зафиксирована. Ранее сообщалось, что в России впервые с начала 2020 года зафиксирован прирост рождаемости: в сентябре родились 130,4 тыс. младенцев, это больше показателя за сентябрь 2019 года.

    Шувалова подчеркнула, что показатели детской смертности никак не коррелируют с пандемией. «Новорожденные не так подвержены влиянию вируса, как взрослые, в особенности лица старше 50 лет, то есть группа риска. Поэтому не думаю, что эти данные как-то коррелируют с пандемией. Стоит отметить, что у нас по-прежнему работает отдельная служба по оказанию профильной помощи – и перинатальные центры, и родильные дома сохранили свою рабочую мощность в течение года, их не перепрофилировали на борьбу с COVID-19. Наши медики оказывали будущим мамам точно такую же профильную помощь, как и раньше», – сказала Шувалова.


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