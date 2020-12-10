В «Зеленой альтернативе» предложили объявить 2021 год годом альтернативной энергии

Лидер партии «Зеленая Альтернатива» Руслан Хвостов предложил объявить 2021 год в России «Годом альтернативной энергии», не смотря на то, что уже принято решение объявить следующий год в честь 800-летнего юбилея Александра Невского.

«Данная инициатива никак не должна принижать чести и достоинства великого князя, историческая значимость которого неоценима для российской государственности. Наша партия всецело чтит память Александра Невского и всегда будет стоять на том, что без прошлого ни у одного народа не может быть будущего. Наши дети должны знать о своих национальных героях, их подвигах и вкладе в судьбу Отечества», – говорится в сообщении на сайте партии.

В партии отметили, что для того, чтобы у России было будущее, нужно «обязательно развивать альтернативные источники энергии». «Иначе наша природа захлебнется в ставших страшно частыми нефтяных разливах, сварится в своем соку от глобального потепления или просто расщепится на части от очередной аварии на атомной электростанции. К сожалению, тема экологичной энергетики в России практически никому не нужна, и ни о каком ее развитии речи даже не идет. Именно поэтому нужно освещать данную проблему на самом высоком государственном уровне», – уверены в «Зеленой Альтернативе».

Хвостов подчеркнул, что считает Невского великим полководцем и настоящим героем страны. «Наши дети и внуки должны знать его историю и вклад в сохранение целостности государства. Но устраивать в честь его юбилея и события давно минувших лет мероприятия на протяжении целого года – неправильно. Лучше задуматься о нашем общем будущем и начать делать все возможное для его лучшего сценария, потому что на сегодняшний день мы проигрываем обосновавшимся на нашей земле экологическим катастрофам, связанным с нефтяной экономикой», – сказал глава партии.

По словам руководителя «Зеленой альтернативы», сегодня в России альтернативные источники энергии – «это пустые слова». «А ведь за биотопливом, ветряными и гидроэлектростанциями, солнечными батареями и многими-многими другими возобновляемыми источниками энергии стоит здоровое будущее всей нации. Поэтому данной теме нужно посвящать внимание на самом высоком государственном уровне не только в течение будущего года, но и как минимум последующей пятилетки. Нужно стимулировать, а в нашей стране, видимо, даже и заставлять развивать «зеленую» энергетику. Поэтому предлагаю в грядущем году отдать все почести Александру Невскому, а сейчас пересмотреть выбор в пользу объявления 2021 года «Годом альтернативной энергии», – отметил он.