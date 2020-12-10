Политолог объяснила важность защиты прав человека в киберпространстве

«На встрече президента с членами СПЧ обсуждалась концепция защиты прав человека в киберпространстве – и это важный момент, поскольку все больше процессов нашей жизни переходят в онлайн-формат», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя заседание Совета по правам человека с участием Владимира Путина.

«Значимость цифровой безопасности и соблюдения прав граждан России в Интернете растет очень быстро. Формат встречи не предлагал детального обсуждения мер, но важно, что эта тема была озвучена и предложения многих правозащитников получили поддержку. Президент согласился с тем, что необходимо повышать цифровую грамотность, а также защищать россиян от фейков и от мошенничества в Сети, помочь защите их персональных данных», – считает сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Анна Федорова.

Она отметила, что косвенно с этой же темой связан и другой вопрос, который поднял на заседании председатель СПЧ Валерий Фадеев. Он заговорил о проблемах дистанционного образования, напомнил, что часть российских семей сталкивается с техническими трудностями - некоторые родители не могут купить своим детям-школьникам компьютеры и поэтому нуждаются в финансовой поддержке государства», – отметила Федорова.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На таких встречах традиционно затрагивается самый широкий спектр тем, волнующих общество. На этот раз речь шла об экологии, нарушении прав журналистов за рубежом, судебной системе, амнистии и многих других вопросах.

В рамках заседания был вновь подтвержден курс государства на гуманизацию в сфере правосудия, добавила Федорова. «Обсуждалось возможное появление понятия уголовного проступка, новые шаги по гуманизации в отношении несовершеннолетних. В частности, Путин решил проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних в случае примирения сторон. В целом президент подчеркнул, что выступает за смягчение мер наказания для подростков. Разумеется, уточнил он, речь не идет о людях, которые представляют реальную угрозу обществу. Вновь был обозначен тренд на дальнейшее сокращение тюремного населения. То есть решено избегать лишний раз отправлять людей под стражу, кроме тех ситуаций, когда это абсолютно необходимо, – отметила собеседница. – Этот момент показывает, в каком направлении развивается наша судебная система».

Кроме того, во время встречи Путин четко высказался по поводу недавно внесенного в Госдуму законопроекта по иноагентам и попросил не допускать перегибов и не вешать ярлык иноагента на кого попало, отметила Федорова. «Президент подчеркнул: законопроект, над которым идет работа, не должен ограничивать полезную деятельность общественных активистов. Не надо вместе с водой выплескивать и ребенка. Тем не менее, все нормальные жизнеспособные государства стараются защищать себя. Так или иначе, законы об иноагентах действуют во многих странах мира. Поэтому не нужно, как призывают некоторые спикеры, закрывать глаза на политическую деятельность НКО, которые финансируются из-за рубежа. Как правило, такие НКО действуют отнюдь не с целью укрепления России», – подытожила Анна Федорова.