Московские клиники обвинили в репродукции детей для одиноких мужчин-иностранцев

Росздравнадзор по Москве и области установил 48 случаев предоставления услуг вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) одиноким мужчинам-иностранцам без медицинских показаний, сообщают СМИ.

Нарушения зафиксированы в справке ведомства, подписанной врио замруководителя территориального Росздравнадзора Георгием Соколовым, ее подлинность подтвердил РБК депутат Госдумы Николай Земцов.

Росздравнадзор отметил, что клиники, предоставлявшие услуги ВРТ, нарушали закон, оказывая эту услугу одиноким мужчинам-иностранцам, российское законодательство не предусматривает для такой категории применение ВРТ.

Опрошенные изданием юристы пояснили, что клиники, предоставлявшие услуги ВРТ одиноким мужчинам-иностранцам, нарушили несколько пунктов законодательства. Такая категория людей не входит в перечень тех, кто имеет право на ВРТ, пояснил адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев.

По его словам, отсутствие полового партнера может быть показанием для ВРТ только для одинокой женщины, но не для мужчины.

Бартенев добавил, что применение ВРТ не по показаниям неправильно признавать грубым нарушением, это не влечет угрозы вреда жизни и здоровью, нанесение ущерба правам. Вместе с тем по протоколу клиники должны будут заплатить штраф до 10 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических – до 200 тыс. рублей.

Основная претензия, возникшая у Росздравнадзора ко всем трем клиникам - это использование вспомогательных репродуктивных технологий одинокими мужчинами иностранцами - российское законодательство не предусматривает применение ВРТ у одиноких мужчин вовсе.

У Росздравнадзора возникли претензии к «Европейскому медицинскому центру» (EMC), центру «К+31 Петровские ворота» и клинике Next Generation Clinic. Отмечается, что бывшие работники двух последних клиник являются фигурантами уголовного дела о торговле людьми.

Росздравнадзор отметил, что в клинике «К+31 Петровские ворота» 19 раз оказывал подобные услуги иностранцам. В трех случаях использовалась донорская сперма, донорские яйцеклетки и суррогатная мать. От клиента не было получено никакого биоматериала. Основанием для оказания услуги стало отсутствие полового партнера.

Генеральный директор ЕМС Андрей Яновский подтвердил, что в учреждении проводилась проверка. По его словам, существенных замечаний к деятельности центра выявлено не было.

«Мне комментировать документы не верно, но закон нужно истолковывать просто – если не написано, что мужчинам нельзя [пользоваться услугами ВРТ], соответственно, [ими пользоваться] можно, как говорят юристы, но я не юрист. Это очевидно пробел, который нужно обсуждать и устранять», – сказал он.