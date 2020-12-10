Захарова раскритиковала резолюцию ГА ООН о «милитаризации» Крыма

Только треть государств-членов ООН поддержала принятую Генассамблеей резолюцию Украины о «милитаризации» Крыма, которая является контрпродуктивной и политизированной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Седьмого декабря ГА ООН на пленарном заседании приняла внесенную Украиной контрпродуктивную и политизированную резолюцию по проблемам милитаризации республики Крым и города Севастополь, а также районов Черного и Азовского морей. Инициативу, как и в предыдущие два года, поддержали лишь треть государств-членов. Такой расклад наглядно демонстрирует, что большая часть международного сообщества не согласна с искаженной картиной мира, которая насаждается киевскими властями», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что данная резолюция построена на передергивании фактов, на бездоказательных обвинениях в адрес России.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ложью и «позорной историей» предложенную Украиной резолюцию Генассамблеи ООН, в которой говорится о якобы «нарушении прав человека» в регионе.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.