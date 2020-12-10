В МИД заявили о провоцировании России Вашингтоном посредством инцидентов у границ

США пытаются провоцировать Россию путем различных инцидентов у ее границ, но Москва не собирается поддаваться этим действиям, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Рябков заявил в ходе заседания внутрифракционной группы первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошева в видеоформате, что «американцы откровенно провоцируют нас, они стремятся испытать нас на прочность», передает ТАСС.

«Но нервы наши крепкие, мы не собираемся под них прогибаться и готовы обеспечивать собственные границы, собственный суверенитет и стоять на незыблемости и нерушимости территориальной целостности России», – добавил он.

Ранее выяснилось, что США считают родившихся на Южных Курилах россиян уроженцами Японии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Вашингтон подбивает курильчан на продажу Родины.