Глава СПЧ предложил помочь семьям со школьниками купить компьютеры

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на встрече членов СПЧ с российским лидером Владимиром Путиным предложил оказать масштабную помощь семьям с детьми-школьниками по обеспечению их компьютерной техникой.

«Предлагаем рассмотреть вопрос о масштабной помощи семьям с детьми-школьниками по предоставлению им компьютерной техники», – заявил Фадеев, передает ТАСС.

Правозащитник пояснил, что дистанционная форма обучения оказывается «недешевым удовольствием», исходя из стоимости компьютеров и интернет-трафика. «На круг получается тысяч 20 в год, а если в семье трое детей – 60 тысяч. А если семья малообеспеченная? Это серьезная проблема», – убежден глава СПЧ.

В свою очередь Путин заявил, что Россия оказалась готова к переходу к работе в онлайн-формате во время пандемии коронавируса лучше, чем ожидали власти.

«Страна оказалась готова лучше, чем даже мы сами ожидали, и лучше, чем многие другие государства мира, к переходу в онлайн не только в сфере образования, но и по другим направлениям», – сказал глава государства.