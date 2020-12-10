В Кремле пожелали СМИ защиты от посягательств на свободу прессы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожелал средствам массовой информации, чтобы их права были надежно защищены от посягательств в мире на свободу СМИ.

Песков поздравил «Радио России» с 30-летием и RT с 15-летием, передает ТАСС.

«Примечательно, что и то, и другое СМИ празднуют свои дни рождения в День прав человека», – заметил представитель Кремля.

Он пожелал, чтобы их права «также были надежно защищены и защищались перед теми, кто посягает в мире на свободу СМИ».

Ранее Минцифры объяснило предложение ввести санкции за цензуру против СМИ.