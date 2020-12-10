Латвию уличили в желании выдавить из страны все связанные с Россией СМИ

Рига хочет выдавить из Латвии все связанные с Россией СМИ, ситуация вокруг Sputnik это вновь доказывает, заявил зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.

«Целью официальной Риги является выдавливание из Латвии любых СМИ, даже косвенно или по формальным признакам связанных с Россией. Ситуация вокруг журналистов Sputnik это вновь доказывает», – сообщил Буякевич РИА «Новости».

Ранее русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза (ЕС), у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Отметим, что Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА «Россия сегодня», но при этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

В МИД России назвали действия властей Латвии карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. Отмечается, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.