В ограблении «самолета Судного дня» заподозрили работников таганрогского аэродрома

Совершить кражу 39 радиоблоков из «самолета Судного дня» могли сотрудники Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени (ТАНТК) имени Бериева, рассказал знакомый с ситуацией источник со ссылкой на сотрудников транспортной полиции Ростовской области.

Служба безопасности аэродрома в ходе осмотра обнаружила, что у Ил-80 был вскрыт грузовой люк. Из самолета исчезло 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. По одной из версий, в составе деталей были драгоценные металлы, ради которых и было совершено ограбление.

Источник РЕН ТВ отметил, что в одиночку совершить такое преступление невозможно, и грабители, вероятно, использовали автомобиль, чтобы вывезти устройства. Таким образом, проникнуть на территорию аэродрома, относящегося к ТАНТК, и покинуть ее, не вызывая подозрений, мог один из работников предприятия.

«Объем похищенных деталей и аппаратуры достаточно большой. Они должны были каким-нибудь образом еще вывезти их с территории аэродрома», – уточнил источник.

С брошенной внутри крышки распределительного устройства сыщики сняли отпечатки пальцев предполагаемых злоумышленников. Также в отсеках найдены отпечатки следов обуви воров. Экспертам предстоит опросить и проверить сотрудников аэродрома и ТАНКТ, чтобы установить причастных к преступлению.

Между тем, источник «Интерфакса» сообщил, что с самолета Ил-80 похитили отслужившее оборудование. «На сегодняшний день можно сказать, что украли старое, отслужившее оборудование, которое подлежало замене. О краже техники последних лет речи не идет», – сказал источник.

В свою очередь другой источник заявил, что продолжается разбор ситуации со стороны эксплуатанта самолета.

7 декабря стало известно, что на аэродроме «Таганрог-Южный» обокрали «воздушный командный пункт» или «самолет Судного дня» Ил-80. Злоумышленники выкрали с борта радиостанции на сумму более 1 млн рублей. При этом стоимость охраны аэродрома обошлась в 24,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ил-80 – командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют «самолетом Судного дня».