Москалькова в День прав человека рассказала о работе омбудсмена в России

День прав человека имеет большое значение для России, с 1993 года в этом направлении было сделано многое, однако работа правозащитников не останавливается, из года в год они сталкиваются с новыми вызовами, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Москалькова отметила в своем тексте для «Российской газеты», что «любой памятный день – это, с одной стороны, веха времени, с другой – импульс для того, чтобы осмыслить, что достигнуто, и понять, каким путем нам двигаться дальше».

«День прав человека, который в 70-й раз отмечает все мировое сообщество, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 1950 году. Большое значение он имеет и для России. За эти годы нашим обществом пройден огромный путь по созданию системы реальной, а не декларативной, защиты прав и свобод человека и гражданина. Весомым шагом на этом пути стали поправки в Конституцию России, поддержанные российским населением в 2020 году и направленные главным образом на укрепление социальных прав российских граждан», – отметила омбудсмен.

Она указала, что «значительное место в этой системе отводится и институту Уполномоченного по правам человека в России, впервые получившему закрепление в Конституции 1993 года, а также уполномоченным по правам человека в субъектах России».

«К сожалению, в мире еще много несправедливости и беззакония, чиновники нередко действуют по принципу «тот прав, у кого больше прав», а корпоративный интерес порой не позволяет им признать ошибки допущенные органами власти в отношении человека и наказать виновного в нарушении прав человека. Только за последние без малого пять лет, – т.е. за тот период, в который мне выпала честь быть Уполномоченным по правам человека, и поэтому он мне ближе и понятнее, – ко мне поступило более 170 тыс. обращений индивидуальных и коллективных. 19 тыс. граждан пришли в аппарат Уполномоченного на личный прием», – рассказала Москвалькова.

Она указала, что ее командой поднималась, в частности, тема «несправедливого отъема жилья у граждан, которые брали ипотеку в валюте под залог квартир, но из-за того, что резко вырос курс доллара, не смогли отдать долг и по решениям судов лишались своего единственного жилья».

По словам Москальковой, высшей наградой для нее за эту работу «являются благодарности людей, которым удалось помочь на основе конструктивного взаимодействия с компетентными органами».