Обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила в космосе «удивительную новую деталь»

Астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила неизвестную ранее огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«На первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA, одним из двух инструментов на борту российской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», астрономы обнаружили удивительную новую деталь: огромную округлую структуру ниже плоскости Млечного Пути, занимающую существенную часть южного неба», – сообщается на сайте госкорпорации.

Подобная структура, так называемый Северный Полярный Шпур, уже была известна на северном небе. Считалось, что она возникла вследствие взрыва сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад.

«Однако взятые вместе, северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, достаточно симметричный относительно центра Галактики, который отстоит от Солнца на расстояние в 25 тысяч световых лет», – говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что размеры этих структур сравнимы с размерами всей галактики Млечный Путь. По мнению ученых, они являются следами ударных волн, вызванных мощнейшим выбросом энергии из центра нашей Галактики.

Напомним, 14 августа необычная активность сверхмассивной черной дыры Стрелец А в центре Млечного пути, которая располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли, была зафиксирована российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».