В машине жителя Якутии нашли золото на 7 млн рублей

Взгляд
10 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
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Почему бакинским помидорам закрыли российскую границу

Треть ввозимых в Россию из-за рубежа помидоров – из Азербайджана Александр Кряжев/РИА Новости
Россия вводит запрет на поставки томатов, яблок и перца из отдельных регионов Армении, Турции и Узбекистана. Но самые серьезные ограничения коснулись Азербайджана – введен полный запрет на ввоз томатов из этой страны. Поскольку Азербайджан является лидером по объемам поставок помидоров в РФ, то появились версии о политической подоплеке такого решения. Но так ли это на самом деле? Подробности...
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Лавров нашел «альтернативу» власти Меркель

Встречам политиков в ковидную эпоху сопутствует особый протокол Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
В Москве прошла встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и делегацией партии «Альтернатива для Германии». В самой Германии это уже вызвало скандал, поскольку «АдГ» считается самой радикальной оппозицией власти Меркель из тех, что представлена в Бундестаге. Подобные контакты открывают для внешней политики России «окно возможностей», но несут в себе и риски. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Россия загнала Зеленского в коронавирусную ловушку

«Отказ властей Украины от российской вакцины является соучастием в убийстве собственных граждан» Evgeniy Maloletka/АР/ТАСС
Вакцина «Спутник V» оказалась в центре политической интриги, направленной против Владимира Зеленского. Он не может принять щедрое предложение российской стороны, как следствие, станет соучастником массового убийства украинских граждан, предупреждают в «пророссийской» партии «Оппозиционная платформа». Именно эта сила набирает сейчас очки, подталкивая президента Украины к краху. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Как авиация изменила лицо морской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
10 декабря 1941 года японская авиация потопила два британских тяжелых корабля – линейный крейсер «Рипалс» и линкор «Принц Уэльский». Корабли не были скованны условиями порта, могли маневрировать и вести огонь. Но самолет все равно оказался сильнее. Это в корне меняло облик морской войны. Подробности...

Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Нельзя оставлять людей без поддержки

Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Какими бы сложными не были внешние обстоятельства, мы всегда помним о наших обязательствах перед гражданами. В этот сложный период просто нельзя оставлять людей без поддержки. В Самарской области своих не бросают. Подробности...
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Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
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Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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16:32

Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

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Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
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  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
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    В машине жителя Якутии нашли золото на 7 млн рублей

    10 декабря 2020, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 3 кг россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный срок, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Якутии.

    Сотрудникам УФСБ поступила информация о том, что житель района незаконно хранит драгметалл и собирается его продать.

    «При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере.

    «В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно», – говорится в сообщении.

    Золото обращено в доход государства.

    Напомним, в ноябре 2017 года у члена ингушской ОПГ в Якутии ФСБ изъяла более 32 кг золота.


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