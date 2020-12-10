Судно для укладки труб «Северного потока – 2» остановилось в открытом море Продюсер Фадеев призвал закрыть «Дом-2» В машине жителя Якутии нашли золото на 7 млн рублей 10 декабря 2020, 09:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Свыше 3 кг россыпного шлихового золота изъяли у жителя поселка Нижний Куранах Алданского района при обыске автомашины, мужчина получил условный срок, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Якутии. Сотрудникам УФСБ поступила информация о том, что житель района незаконно хранит драгметалл и собирается его продать. «При обследовании транспортного средства марки TOYOTA Corolla обнаружено и изъято природное россыпное шлиховое золото общим весом свыше трех килограммов. Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка Российской Федерации составила более 7 млн рублей», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении незаконной сделки с драгметаллами в крупном размере. «В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением. Алданский районный суд признал обвиняемого виновным в незаконном хранении золота и приговорил к двум годам лишения свободы условно», – говорится в сообщении. Золото обращено в доход государства. Напомним, в ноябре 2017 года у члена ингушской ОПГ в Якутии ФСБ изъяла более 32 кг золота.

