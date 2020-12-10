Россиян предупредили об аномальных холодах Синоптики рассказали о погоде в столице 10 декабря 2020, 03:30 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам ясную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 9 градусов ниже ноля. К обеду потеплеет до минус 8 градусов. К вечеру температура воздуха поднимется до 7 градусов ниже ноля. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

