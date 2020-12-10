В СПЧ оценили работу уполномоченного по правам человека во время пандемии

«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала все возможное для оперативного реагирования на выросшие в разы запросы людей во время пандемии», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. В День защиты прав человека он подвел итоги работы омбудсмена за год.

«Татьяна Москалькова – максимально эффективный уполномоченный по правам человека из тех, с чьей работой я знаком. Пандемия коронавируса стала серьезным вызовом для всех институтов власти. Москалькова прекрасно справилась с работой в этих непростых условиях», – считает член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский. Показателем эффективности работы федерального омбудсмена можно считать, что в период пандемии по горячей линии было принято не менее 2,5 тыс. обращений граждан.

«Россия – огромная страна и, без сомнения, как в любой большой стране при огромном количестве людей, которые ежедневно ходят на работу и вступают в различные формы отношений друг с другом, и при этом реализуют свои права, поле работы для Уполномоченного по правам человека всегда огромное», – отметил Вышинский.

Напомним, что в конце ноября сама Москалькова сообщила, что с 1 февраля по 1 ноября 2020 года восстановлены права более 5 тыс. человек. «В том числе отменены необоснованно наложенные административные взыскания в связи с нарушением режима самоизоляции», – цитировало федерального омбудсмена РАПСИ. Всего же в офис омбудсмена с марта пришло около 7 тыс. сообщений от граждан «по вопросам противоэпидемических мер на фоне пандемии коронавируса».

В связи с пандемией коронавируса появились новые вызовы, связанные, например, с вопросами трудовых отношений – люди теряют работу, зарплату, вынуждены уходить на дистанционную форму работы, добавил Вышинский. Так, в частности, в конце ноября Москалькова обратилась в профильный комитет Совфеда по социальной политики с просьбой: для профилактики «искусственной безработицы» изучить возможность сохранения кредитных каникул для тех россиян, кто после потери работы в условиях пандемии затем официально устроился на работу.

В целом, «Москалькова сделала все, что было в ее силах для того, чтобы оперативно реагировать на выросшие в разы запросы людей, связанные с соблюдением прав человека в период распространения COVID-19», – резюмировал Вышинский. Также собеседник отметил высокий уровень работы региональных представителей Уполномоченного по правам человека.

Вышинский добавил, что меры по защите прав граждан активно принимаются и по линии СПЧ. «Многие люди столкнулись с нарушением их прав. Совет по правам человека оперативно и адекватно отреагировал на эту ситуацию – была организована горячая линия, на которой юристы и правозащитники консультировали людей в этих непростых условиях. Это был большой и важный кусок работы – как разъяснительной, так и консультационной. Кроме этого, мы обращались в московскую мэрию для создания льготной парковки для врачей, и она была сделана», – рассказал собеседник.

В четверг во всем мире отмечается Международный день прав человека. День прав человека установлен в 1950 году решением Генеральной Ассамблеи ООН спустя два года после принятия 10 декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека.