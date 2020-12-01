Путин поручил провести ревизию норм в промышленном строительстве

Необходимо провести ревизию норм регулирования в промышленном строительстве, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин правительству по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли.

«Прошу правительство провести комплексную ревизию регулирования в промышленном строительстве, в том числе подготовить свод правил для внедрения новых передовых материалов и технологий, которые производит нефтехимический сектор», – цитирует главу государства ТАСС.

Также президент заявил, что необходимо подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции на период до 2030 года.

«Необходимо увеличить объемы выпуска такой продукции на 70% по сравнению с показателями текущего года», – передает слова Путина РИА «Новости».

На прошлой неделе было объявлено, что российское правительство проведет оптимизацию институтов развития и сформирует крупный инвестиционный блок на базе госкорпорации ВЭБ.РФ. В новой структуре сохранятся стратегически важные организации, в том числе Росатом, Роскосмос, Ростех и Росавтодор. В то же время часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.РФ и органами власти, а сами институты будут ликвидированы.