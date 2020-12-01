Эксперт: Россияне хотят контролировать использование своих персональных данные в интернете

Взгляд
1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:27  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

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16:11

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    Эксперт: Россияне хотят контролировать использование своих персональных данные в интернете

    1 декабря 2020, 20:25

    Текст: Андрей Самохин

    Сограждане расстаются с наивностью и с безграмотностью в сфере защиты своих персональных данных. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя внесенный им законопроект, который предусматривает право россиян потребовать удаление своих персональных данных с любого интернет-ресурса.

    «Исследование показывает, как меняется отношение наших граждан к своим персональных данным. Половину опрошенных интересует, как и для чего эти данные будут использованы. При этом, вопреки известному стереотипу, все больше становится тех, кто читает пользовательское соглашение, и склонен отказывать незнакомому приложению или сайту в доступе к своим персональным данным», – отметил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

    Внимание депутата привлек тот факт, что только 2% опрошенных приветствует, чтобы их личные данные передавались бы «третьим лицам». «Очевидно, растет желание контролировать распространение сведений о своей личности. Мы видим настороженность. И это хороший знак. Больше нет «презумпции честности» для любого, кто запрашивает мои данные в интернете. Люди ведут себя все более серьезно. Они хотят знать, кому они передают информацию о себе», – уверен собеседник.

    «Мой законопроект отражает именно этот общественный запрос, – подчеркнул Горелкин. – Поддержка сограждан идеи наведения порядка в этой сфере будет только возрастать. Россияне все больше понимают, что пора наложить ограничения на использование персональных данных, тем самым выбить почву из-под ног сетевых мошенников и недобросовестных предпринимателей. Надо защитить нашу жизнь и безопасность наших близких».

    Депутат также отметил, что большинство опрошенных поддержали идею увеличения штрафов для интернет-площадок за нарушения, допущенные при обработке персональных данных пользователей. По опросу ВЦИОМ, в пользу таких мер высказались 58% респондентов, констатировал он. «Сегодня максимальный штраф за такие нарушения в нашем КоАПе – до 75 тысяч рублей, – напомнил Горелкин. – Но я знаю, что Роскомнадзор готовит предложения, как эти штрафные санкции модифицировать с учетом духа времени. И мы будем их обсуждать».

    «Одно дело – нарушение со стороны частного лица или вуза, и совсем другое – «экосистема», оперирующая десятками миллионов персональных данных наших граждан и зарабатывающая на этом миллиарды. В ее случае размеры штрафов должны быть совсем другими. Думаю, в ближайшее время мы к этому придем», – уверен собеседник.

    Горелкин подчеркнул, что его законопроект, как и другие действия властей последних лет в этом направлении, призваны обеспечивать защиту «цифровых прав» граждан. «После принятия недавних поправок к Основному закону это стало обязанностью государства, и эта же идея поддерживается обществом. Сегодня кибер-мошенничество основано на не только на использовании наших персональных данных, но и вообще – на принципах социальной инженерии. Большинству сограждан очевидно, что здесь надо навести порядок. Мой законопроект – важный этап в этом процессе. Правда, процесс этот небыстрый, думаю, растянется еще на несколько лет», – предположил он.

    Депутат считает, что его законодательная инициатива идет в русле мировых трендов. «Не так давно в Евросоюзе вступил в силу знаменитый уже закон GDPR (General Data Protection Regulation – общий регламент ЕС о защите данных), защищающий персональные данные европейцев. Есть закон американского штата Калифорнии, более жесткий чем наш и построенный на несколько других принципах», – уточнил Горелкин.

    «Хотя у нас с другими странами общие тренды и некоторые черты подобных законов у нас – общие, в России все же есть свои особенности, которые надо учитывать. У нас, скажем, нет монополии зарубежных глобальных IT-платформ, как в других странах, где эти корпорации превратились де-факто в такие «государства 2.0», – напоминает депутат. – Иногда в тех же сетях блогеры-пессимисты пишут, будто наша страна опоздала в этой сфере. Однако в России действуют свои соцсети и популярные платформы, которые успешно конкурируют с зарубежными. И этот факт говорит о том, что мы никуда не «опоздали», мы все делаем вовремя и движемся в нужном направлении».

    В середине ноября член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин внес законопроект, запрещающий использовать общедоступные персональные данные без согласия владельца, а также предоставляющий право требовать от оператора их удаления, передавал ТАСС. Документ, в частности, вводит понятие «общедоступные персональные данные».

    Ранее Роскомнадзор подробно разъяснил, как законопроект Горелкина защитит права россиян. «Владелец сайта должен будет получить согласие гражданина на обработку его персональных данных либо предоставить иные законные основания их использования, в частности – их общественную значимость, а также будет обязан информировать третьих лиц о возможных ограничениях на их обработку и распространение», – говорится в сообщении Роскомнадзора. «При этом гражданин будет вправе не только установить условия использования его персональных данных третьими лицами, но и обратиться к владельцу любого интернет-ресурса с требованием об их удалении, доказывание же законности использования данных о человеке будет возложено на владельца сайта», – добавили в ведомстве.

    Согласно исследованию, опубликованному во вторник Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), больше половины россиян (62%) поддерживает инициативу о предоставлении гражданам права отзывать согласие на использование персональных данных по упрощенной процедуре и обязанность интернет-сервисов удалить личную информацию в течение трех дней. Также более половины наших соотечественников (59%) информированы о возможности передачи личных данных третьим лицам. 70% россиян относятся к этому отрицательно. При этом 58% опрошенных считают, что доступ третьих лиц к их данным может представлять для них личную угрозу.

    Напомним, в Общественной палате поддержали новый законопроект о персональных данных граждан. Об этом заявили участники прошедшего там тематического круглого стола.


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