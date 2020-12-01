Ледовый дворец в Петербурге может быть оштрафован на 500 тыс. рублей за концерт Басты

Суд зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении Ледового дворца в Санкт-Петербурге, где состоялся концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко), сообщили в пресс-службе судов города.

«Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО «Дворец спорта». Вменяется ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»)», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП предусматривает штраф до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Также в пресс-службе судов отметили, что зрители на концерте Басты не пользовались масками и не соблюдали социальную дистанцию, передает РИА «Новости».

Ранее Баста заявил, что все правила по коронавирусу, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены, а также были подписаны все уведомительные письма в городских структурах.

Напомним, комитет по культуре сообщал, что состоится проверка в связи с жалобами в соцсетях на концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко) в Петербурге. В соцсетях возмутились тем, что зрители на концерте, как утверждается, нарушали ограничения, введенные из-за коронавируса. Президент Национальной ассоциации заслуженных врачей России Виктор Егоров призвал контролирующие органы провести проверку по факту нарушения противоэпидемиологических требований. Губернатор Петербурга Александр Беглов пригрозил организаторам концертов ужесточением санкций. Кроме того, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико раскритиковал организаторов концертов в Петербурге за безответственность.