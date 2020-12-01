Захарова объяснила присутствие российских войск в Приднестровье

Войска России в Приднестровской Молдавской республике выполняют цели, обусловленные рамками совместных миротворческих сил и в числе прочего охраняют российские военные склады, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье имеет абсолютно четкие, обозначенные и имеющие правовую основу цели. Прежде всего, она обеспечивает российский контингент в составе совместных миротворческих сил. Второй момент, который чрезвычайно важен, – нахождение российских военнослужащих в Приднестровье объясняется необходимость охраны военных складов, складов с военным имуществом», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

Она подчеркнула, что вбрасывание избранным президентом Молдавии Майей Санду в публичное поле темы российских миротворцев Приднестровье мешает урегулированию отношений между Москвой и Кишиневом. В России не понимают, зачем эта тема постоянно поднимается Молдавией, при этом без «четкости формулировок», добавила Захарова.

«Когда люди идут к микрофону, они чего-то хотят добиться, вынося в публичное пространство некие темы. Предполагается, что их невозможно решить, либо другая сторона не готова слышать партнера и так далее. Зачем в публичное пространство вбрасывается сейчас эта тема – этот вопрос нужно задать молдавской стороне», – сказала представитель МИД.

«У нас существуют все виды диалоговых механизмов, существуют нормальные формы общения по дипломатическим каналам, через которые можно решать различные и даже самые сложные вопросы», – отметила она.

В прошлую среду Санду заявила, что намерена обсудить с руководством России вопрос о вывозе оружия с территории Приднестровья, а также, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных, охраняющих склады с оружием, а также вывезено само оружие.

В МИД заявили, что планы Санду по выводу Оперативной группы российских войск из Приднестровья направлены на подрыв усилий по мирному урегулированию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье, Москва рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.