Алиев демобилизовал первую группу призванных воевать в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о демобилизации первой группы военных, призванных на службу в Карабахе с начала обострения в регионе.

«Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о демобилизации группы военнослужащих. Со 2 декабря 2020 года демобилизована определенная категория военнослужащих, призванных на военную службу согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики № 2280 от 28 сентября 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Алиева.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.