Зараженные коронавирусом норки сбежали с ферм в Дании

Более ста норок, инфицированных коронавирусом, сбежали с датских звероферм, они могут передать вирус диким животным, заявил специалист Датского ветеринарного и продовольственного управления Стен Мортенсен.

По его словам, ежегодно с датских звероферм сбегает несколько тысяч норок, и в этом году около 5% этих сбежавших животных могли быть инфицированы коронавирусом, сообщает The Guardian.

Отмечается, что эти норки могут распространять коронавирус среди диких животных. В частности, заражение может произойти, если дикое животное съест норку. Мортенсен уточнил, что сами норки переносят инфекцию хорошо, они быстро восстанавливаются.

Вирусологи опасаются, что если дать возможность коронавирусу бесконтрольно распространяться среди диких животных, он продолжит мутировать и окажется заразен для людей.

Ранее ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать в организм не только человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что к таким животным относятся макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых из них инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

По этой причине в Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок. Кроме того, коронавирус был выявлен у норок на более чем 20 фермах в Нидерландах, там также было уничтожено около миллиона животных. Более 90 тыс. норок уничтожили в Испании из-за риска заражения. По данным СМИ, случаи заражения коронавирусом у норок выявлены и в США.

Позднее министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен признал ошибочность решения о забое всего поголовья разводимых в стране норок и извинился перед фермерами. Из-за скандала с истреблением норок министр ушел в отставку.